Можно отказать работнику, который просит одну часть денег выдавать из кассы, а другую часть платить на карту.

Работник должен выбрать один способ получать зарплату — наличными или безналом. Это альтернативные варианты, работник не может требовать сразу оба (ч. 3 ст. 136 ТК).

Так считают трудинспекторы, которых мы опросили. Комбинировать способы выплаты можно, только если работодатель согласится на это.

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