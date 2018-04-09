189 апреля 2018

Сотрудник решил сменить банк, куда получает зарплату. Но он ошибся в реквизитах счета. Поэтому компания не смогла перечислить зарплату. Будет штраф?

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отвечает:

Нет.

Компания перечисляет деньги на карту по реквизитам, которые сотрудник записал в заявлении. Если работник ошибся, то вины организации в этом нет. Она выполнила свои обязанности — отправила деньги на счет из заявления.

Именно работник виноват в том, что вовремя не получил зарплату. Контролеры не вправе штрафовать компанию за просрочку. Деньги, которые компания перевела, вернутся на ее расчетный счет. Банк не сможет зачислить их из-за нестыковок в реквизитах поручения.

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