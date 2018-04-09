Нет.

Компания перечисляет деньги на карту по реквизитам, которые сотрудник записал в заявлении. Если работник ошибся, то вины организации в этом нет. Она выполнила свои обязанности — отправила деньги на счет из заявления.

Именно работник виноват в том, что вовремя не получил зарплату. Контролеры не вправе штрафовать компанию за просрочку. Деньги, которые компания перевела, вернутся на ее расчетный счет. Банк не сможет зачислить их из-за нестыковок в реквизитах поручения.