229 апреля 2018

Что делать, если сотрудник не приходит в кассу за деньгами?

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отвечает:

Зарплату надо депонировать.

Для этого в расчетно-платежной ведомости в графе, где сотрудник должен был поставить подпись, напишите или проставьте штамп «депонировано» (п. 6.5 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). В итоговых строчках посчитайте общую сумму выданной и депонированной зарплаты. Затем в ведомости ставят подписи кассир и главбух. Нужно отразить задолженность компании.

Работник вправе в любое время обратиться за деньгами, которые он заработал. Но только в пределах общего срока исковой давности по ГК — три года (ст. 196 ГК). Затем компания может списать зарплату, которую не получили сотрудники, как просроченную кредиторку.

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