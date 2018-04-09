Зарплату надо депонировать.

Для этого в расчетно-платежной ведомости в графе, где сотрудник должен был поставить подпись, напишите или проставьте штамп «депонировано» (п. 6.5 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У). В итоговых строчках посчитайте общую сумму выданной и депонированной зарплаты. Затем в ведомости ставят подписи кассир и главбух. Нужно отразить задолженность компании.

Работник вправе в любое время обратиться за деньгами, которые он заработал. Но только в пределах общего срока исковой давности по ГК — три года (ст. 196 ГК). Затем компания может списать зарплату, которую не получили сотрудники, как просроченную кредиторку.