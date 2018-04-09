Нет, не вправе. Работодатель выдает зарплату минимум два раза в месяц (ч. 1 ст. 136 ТК). Исключений на случай блокировки расчетного счета нет. А значит, сотрудники должны получить зарплату.
Перечисление зарплаты на карты не единственный способ ее выдачи. Например, если расчетный счет заблокировали, то деньги можно выдать из наличной выручки.
- Важная статья:
- 20 причин, по которым у компании заблокируют счета
Если выручки нет, то директор может внести в кассу заем. Потребуется изменить трудовые договоры, если в них есть способ выплаты заработка. Пропишите в дополнительном соглашении, какой период договорились оплатить наличными.