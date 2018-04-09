Нет, не вправе. Работодатель выдает зарплату минимум два раза в месяц (ч. 1 ст. 136 ТК). Исключений на случай блокировки расчетного счета нет. А значит, сотрудники должны получить зарплату.

Перечисление зарплаты на карты не единственный способ ее выдачи. Например, если расчетный счет заблокировали, то деньги можно выдать из наличной выручки.

Если выручки нет, то директор может внести в кассу заем. Потребуется изменить трудовые договоры, если в них есть способ выплаты заработка. Пропишите в дополнительном соглашении, какой период договорились оплатить наличными.