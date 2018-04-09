319 апреля 2018

Чью фамилию и должность надо записывать в документах, которые подписывает сотрудник, пока замещает директора?

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В документах нужно поставить фамилию и должность самого финансового директора. Должность и Ф. И. О. сотрудника — обязательные реквизиты первички [подп. 6, 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ].

Работник, который поставил подпись в первичке, отвечает за оформление всей операции и документов. Если в документе будут должность и Ф. И. О. директора, а подпишется другой работник, то не получится определить, кто же на самом деле ответственный. Также в первичке делайте ссылку на документ, который удостоверяет право подписи сотрудника.

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