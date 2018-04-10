Минимум пять лет.

Если компания не крупнейшая и ее средняя численность за предыдущий год не превышает 100 человек, то можно сдать декларацию на бумаге [п. 3 ст. 80 НК].

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Налоговики озвучили требования к отчетности малых компаний

Все декларации, не только по налогу на прибыль, надо хранить не менее пяти лет после окончания периода, за который их составили [ст. 392 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558]. То есть отчетность за 2017 год требуется хранить по 2022 год включительно.

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