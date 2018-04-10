2310 апреля 2018

Декларацию по налогу на прибыль мы сдаем на бумаге. Сколько требуется хранить документ с отметкой инспекции?

Тема:

отвечает:

Минимум пять лет.

Если компания не крупнейшая и ее средняя численность за предыдущий год не превышает 100 человек, то можно сдать декларацию на бумаге [п. 3 ст. 80 НК].

Все декларации, не только по налогу на прибыль, надо хранить не менее пяти лет после окончания периода, за который их составили [ст. 392 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558]. То есть отчетность за 2017 год требуется хранить по 2022 год включительно.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.