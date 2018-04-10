Генеральный директор вправе подписать договор дважды. Один раз как директор компании арендатора, а второй – как «физик», арендодатель имущества. Но сделка привлечет внимание налоговиков.

Генеральный директор вправе действовать от имени общества без доверенности (ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Поэтому он может заключать сделки и подписывать любые договоры со стороны компании.

С другой стороны руководитель подпишет документ как собственник имущества, которое он сдает в аренду. Законом не запрещено проставить подписи за обе стороны сделки.

В договоре о безвозмездной аренде между компанией и ее директором есть налоговые риски. Инспекторы посчитают стороны сделки взаимозависимыми (подп. 7 п. 2 ст. 105.1 НК). Тогда налоговики проверят рыночность цен. А у вас безвозмездный договор.

Контролеры могут доначислить налоги любой стороне договора. Судьи поддержат проверяющих (определения Верховного суда от 12.10.2015 № 301-КГ15-12172, от 23.09.2015 № 301-КГ15-11041).

В ГК нет такой сделки, как безвозмездная аренда. Плата за пользование имуществом – обязательное условие договора.

Если в договоре аренды прописать, что он безвозмездный, сделку могут признать незаключенной (ст. 654 ГК).