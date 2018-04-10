Удержите НДФЛ только с суммы вознаграждения, если «физик» попросит налоговый вычет на стоимость материалов.

Цена подряда складывается из компенсации издержек подрядчика и суммы вознаграждения (п. 2 ст. 709 ГК). В вашем договоре прописаны отдельно условия по вознаграждению и компенсации.

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Для расчета НДФЛ учитывают доходы «физика» в денежной и натуральной форме. При этом кодекс не исключает из доходов подрядчика суммы компенсации его затрат (ст. 217 НК). Чиновники считают, что стоимость материалов тоже входит в налоговую базу по НДФЛ (письмо Минфина от 05.08.2015 № 03-04-06/45204).

«Физик» вправе заявить налоговый вычет на материалы, которые он использовал для работ (п. 2 ст. 221 НК).

Чтобы не облагать налогом всю сумму по договору, возьмите у «физика» заявление на вычет и документы, которые подтверждают его расходы. Нужно, чтобы из документов следовало, что затраты связаны с выполненными работами.