1910 апреля 2018

Наша компания на общей системе налогообложения. Заключили договор подряда с «физиком». В договоре записали сумму вознаграждения и отдельно условие о компенсации стоимости материалов для выполнения работ. «Физику» перечисляем одновременно и вознаграждение, и компенсацию. Как правильно посчитать и удержать НДФЛ?

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отвечает:

Удержите НДФЛ только с суммы вознаграждения, если «физик» попросит налоговый вычет на стоимость материалов.

Цена подряда складывается из компенсации издержек подрядчика и суммы вознаграждения (п. 2 ст. 709 ГК). В вашем договоре прописаны отдельно условия по вознаграждению и компенсации.

Для расчета НДФЛ учитывают доходы «физика» в денежной и натуральной форме. При этом кодекс не исключает из доходов подрядчика суммы компенсации его затрат (ст. 217 НК). Чиновники считают, что стоимость материалов тоже входит в налоговую базу по НДФЛ (письмо Минфина от 05.08.2015 № 03-04-06/45204).

«Физик» вправе заявить налоговый вычет на материалы, которые он использовал для работ (п. 2 ст. 221 НК).

Чтобы не облагать налогом всю сумму по договору, возьмите у «физика» заявление на вычет и документы, которые подтверждают его расходы. Нужно, чтобы из документов следовало, что затраты связаны с выполненными работами.

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