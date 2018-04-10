Затраты на покупку программы обучения, которую разработали для вас, можно учитывать в расходах единовременно.

Обучающие программы считают нематериальным активом, если компания будет использовать их в производственной деятельности и оформила документы о праве на этот актив (п. 2 ПБУ 14/2007). У вас эти условия не выполняются.

Права на нематериальный актив оформляет разработчик программы и затем может их продать. Вы не покупали исключительных прав. Значит, нет оснований принимать к учету нематериальный актив.

Спишите всю сумму трат на обучение сотрудников в прочие расходы. Считать их расходами на повышение квалификации нужно, если работник по итогам обучения может получить документ о профессиональной подготовке (п. 3 ст. 264 НК, ст. 60, 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Также у контрагента должна быть лицензия на образовательную деятельность (постановление Правительства от 28.10.2013 № 966).

В вашем случае работники получили не профессиональное обучение, а консультацию. Область консультаций может быть любой: компьютерные технологии, право, аудит и др.

Ваши траты можно считать расходами на консультационные или информационные услуги (подп. 14, 15 п. 1 ст. 264 НК). Спишите их единовременно на дату, когда подписали акт услуг (подп. 3 п. 7 ст. 272 НК).