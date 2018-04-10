Недавно инспекторы позвонили и сообщили, что планируют осмотреть наши помещения. Попросили уточнить, находимся ли мы по адресу, который записан в ЕГРЮЛ. Проверки у нас нет. Вправе ли инспекторы проводить осмотры вне рамок налоговых проверок?
Перечень оснований для осмотра территории и помещений налогоплательщика ограничен. Инспекторы вправе проводить осмотр только на выездной или камеральной проверке [п. 1 ст. 92 НК]. А значит, вы вправе отказать инспекторам в осмотре.
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