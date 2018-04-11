1711 апреля 2018

В конце 2014 года подавали уточненку по прибыли за I квартал 2014 года, в которой увеличили убыток. Камеральная проверка этого периода давно закончилась. Сейчас инспекция проводит выездную проверку за 2015–2016 годы. Потребовала у нас документы, которые подтверждают увеличение убытков за 2014 год. Надо ли нам представлять эти документы?

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отвечает:

Да, надо.

Во время выездной проверки инспекция вправе истребовать документы, которые касаются порядка расчета налогов в периоде проверки [ст. 89, п. 1 ст. 93 НК].

На убыток компания вправе уменьшить налог на прибыль в следующих периодах [п. 8 ст. 74, ст. 283 НК]. Так как вы учли убыток при расчете налогов за период проверки, контролеры вправе запросить бумаги.

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