На стоимость работ, которые выполняете за границей, не нужно начислять НДС.

Республика Армения входит в состав ЕАЭС. Особенности налогообложения сделок между участниками прописаны в Договоре о Евразийском экономическом союзе.

Работы и услуги облагаются косвенными налогами в стране, где определили место выполнения работ. То есть там, где находится имущество, с которым связаны работы (п. 28, 29 приложения 18 к Договору о ЕАЭС). Поэтому ваш контрагент по законам Армении рассчитает налог и удержит его из оплаты вам за работу.

Стоимость работ, которые выполнили для иностранного контрагента, отразите в графе 2 раздела 7 декларации по НДС (п. 44.3 Порядка, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@). Код вида операции — 1010812.

При этом компания не вправе заявить к вычету суммы НДС с покупок, которые использовали для выполнения работ за рубежом. Значит, компании нужно вести раздельный учет.

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