1211 апреля 2018

Наша компания в январе 2017 года приобрела и поставила на учет земельный участок. Перед тем как рассчитывать налог за год, проверила кадастровую стоимость на сайте rosreestr.ru. Стоимость стала больше. Оказывается, администрация нашла техническую ошибку в расчете и утвердила новую стоимость. Как теперь рассчитать налог и нужно ли мне пересчитать авансы за 2017 год?

Тема:

отвечает:

Безопаснее посчитать налог из новой стоимости. Также вы вправе оспорить изменение кадастровой стоимости участка.

Компании обязаны ежеквартально перечислять авансовые платежи по земельному налогу (п. 2 ст. 397 НК, Закон Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617–105). Размер платежа — одна четверть суммы налога, которую рассчитывают из кадастровой стоимости участка на 1 января налогового периода (п. 6 ст. 396 НК).

Кадастровую стоимость в реестре могут поменять. Например, если выяснили, что раньше ее определили неправильно из-за технической ошибки. В таком случае нужно применить новую стоимость с самого начала налогового периода (абз. 5 п. 1 ст. 391 НК). В кодексе не прописали исключений для случая, когда после исправления ошибки кадастровая стоимость стала больше. Поэтому безопаснее рассчитать налог по новой стоимости.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.