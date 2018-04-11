Безопаснее посчитать налог из новой стоимости. Также вы вправе оспорить изменение кадастровой стоимости участка.

Компании обязаны ежеквартально перечислять авансовые платежи по земельному налогу (п. 2 ст. 397 НК, Закон Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617–105). Размер платежа — одна четверть суммы налога, которую рассчитывают из кадастровой стоимости участка на 1 января налогового периода (п. 6 ст. 396 НК).

Важная статья:

Изменился порядок расчета имущественных налогов

Кадастровую стоимость в реестре могут поменять. Например, если выяснили, что раньше ее определили неправильно из-за технической ошибки. В таком случае нужно применить новую стоимость с самого начала налогового периода (абз. 5 п. 1 ст. 391 НК). В кодексе не прописали исключений для случая, когда после исправления ошибки кадастровая стоимость стала больше. Поэтому безопаснее рассчитать налог по новой стоимости.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>