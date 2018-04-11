1111 апреля 2018

Наша компания в июле 2016 года получила субсидию на возмещение части затрат на покупку основного средства по договору лизинга. Это субсидия из бюджета по программе развития малого и среднего предпринимательства. В январе 2018 года получили информационное письмо из ИФНС. В нем налоговики просят в течение пяти рабочих дней представить пояснения о том, как мы потратили субсидию, и документы. Вправе ли инспекторы требовать от нас эту информацию? Мы обязаны представить документы по информационному письму?

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отвечает:

Налоговики вправе попросить документы о том, как вы потратили субсидию, но представлять их по информационному письму вы не обязаны.

Субсидии на поддержку развития малого бизнеса, которые получила компания, считаются доходом. Кодекс не освобождает их от налогообложения (ст. 251 НК). Но такие доходы учитывают по-особому.

Как именно признавать в доходах субсидии, зависит от того, что компания приобрела за счет помощи от бюджета. Если купили имущество, которое не амортизируют, то всю сумму субсидии сразу признают доходом. А если получили субсидию на амортизируемое имущество, доходы учитывают по мере списания расходов на покупку (п. 4.1 ст. 271 НК).

Ваша компания ежемесячно признает доходы одновременно с амортизацией. Срок для этого неограничен, если компенсируете траты на приобретение основных средств.

Инспекторы хотят убедиться, что вы правильно посчитали налоговую базу. Представьте им договор лизинга, акт приема-передачи, документы по оплате основного средства, документы на субсидию и пр. Но только если получите требование от инспекторов.

Выполнять просьбу из информационного письма компания не обязана. Инспекторы на местах это подтвердили. Налоговики должны направить требование, а не информацию.

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