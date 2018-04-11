Налоговые инспекторы не вправе требовать расшифровку задолженности.

Компания обязана представить пояснения, а также информацию по требованию инспекторов. Но представлять документы организация не обязана, когда в налоговой декларации ошибок нет (п. 3, 7 ст. 88 НК).

Инспекторы направляют требование по форме. В бланке нет строки, чтобы прописать, какие именно ошибки обнаружили в отчетности (приложение 15 к приказу ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@). Когда в требовании не записали ошибки, это не значит, что их нет. Поэтому безопаснее его исполнить. Но в вашем случае это не нужно.

Налоговики вправе требовать у налогоплательщика только подтверждающие документы, которые используют для расчета налоговой базы. Это могут быть первичные учетные документы: транспортная накладная, акт, кассовый ордер. Расшифровки и сводки к первичке не относятся (письмо ФНС от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@). Поэтому компания вправе отказаться от требования представить расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.

Безопаснее не игнорировать требование из налоговой инспекции. В течение пяти рабочих дней направьте мотивированный отказ представить документы.