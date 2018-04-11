Документы по основным средствам нужно хранить постоянно (ст. 429 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558).

Но Минфин не против, если компания уничтожит первичку через пять лет после того, как полностью самортизирует актив. Хранить документ дольше НК не требует (ст. 252 НК).

Для бухучета храните первичку пять лет, после того как в последний раз составляли по ней баланс (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Письмо Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598 .