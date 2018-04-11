Документы по основным средствам нужно хранить постоянно (ст. 429 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558).
Но Минфин не против, если компания уничтожит первичку через пять лет после того, как полностью самортизирует актив. Хранить документ дольше НК не требует (ст. 252 НК).
- Важная статья:
- Первичка, которую не отражают в учете
Для бухучета храните первичку пять лет, после того как в последний раз составляли по ней баланс (ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Письмо Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598 .