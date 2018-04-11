3611 апреля 2018

Сотрудник ездил в командировку в Италию. Оформили ему загранпаспорт. Мы оплатили пошлину и услуги специализированной организации, чтобы оформить документ быстрее. Возникает ли в этом случае у сотрудника доход, с которого надо удержать НДФЛ?

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отвечает:

Компания обязана оплатить стоимость изготовления загранпаспорта, если сотрудник едет в командировку за границу [п. 23 Положения, утв. Правительством от 13.10.2008 № 749]. Но, несмотря на это, сотрудник все равно получает доход в натуральной форме [подп. 1 п. 2 ст. 211 НК, письмо Минфина от 29.12.2009 № 03-04-06-01/327].

Исчислите НДФЛ при выплате дохода. Сотрудник получил доход в день, когда вы ему вручили загранпаспорт. Удержать налог надо с ближайшего денежного дохода. Например, зарплаты или аванса [письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-04-06/28037].

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