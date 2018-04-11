2411 апреля 2018

Сотрудник ездил в командировку в Италию. В командировке от аэропорта до гостиницы работник добирался на такси. Документы он потерял, мы компенсировали траты по приказу директора. Надо ли удержать НДФЛ?

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отвечает:

Да, конечно.

Использование такси в служебных целях не облагается НДФЛ [письмо Минфина от 28.06.2016 № 03-04-06/37671]. Но траты надо подтвердить документами. Так как сотрудник бумаг не представил, с компенсации удержите НДФЛ.

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