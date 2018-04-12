Нет.

Аванс — это суммы, которые компания перечисляет сотрудникам до конца месяца. В этом случае работники получили деньги после окончания месяца. А значит, дата получения дохода уже наступила и надо удержать налог.

Важная статья:

Удерживаем НДФЛ с авансов

В строке 100 запишите последний день месяца, за который работники получили зарплату [п. 2 ст. 223 НК]. В строке 110 — 1-е число. В строке 120 — следующий рабочий день.

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