Компания вправе применить вычеты к премии.

Доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, за исключением дивидендов, можно уменьшать на стандартные вычеты [п. 3 ст. 210 НК].

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Уменьшить на вычет можно и премию, и зарплату. Поэтому вы вправе учесть вычет, когда будете рассчитывать НДФЛ с премии. Но в таком случае зарплату по итогам месяца уменьшать на вычет нельзя.

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