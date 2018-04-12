1812 апреля 2018

У сотрудника был юбилей — 50 лет. По распоряжению директора мы выплатили ему премию ко дню рождения. У сотрудника есть ребенок, которому еще не исполнилось 18 лет. То есть работник имеет право на стандартный вычет. Премию будем выплачивать в середине месяца. На вычет надо уменьшать премию или уже зарплату?

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отвечает:

Компания вправе применить вычеты к премии.

Доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов, за исключением дивидендов, можно уменьшать на стандартные вычеты [п. 3 ст. 210 НК].

Уменьшить на вычет можно и премию, и зарплату. Поэтому вы вправе учесть вычет, когда будете рассчитывать НДФЛ с премии. Но в таком случае зарплату по итогам месяца уменьшать на вычет нельзя.

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