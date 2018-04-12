1812 апреля 2018

В марте компания оплатила в турагентстве путевку для работника. Сотрудник будет отдыхать в апреле. На какую дату возникнет натуральный доход у работника? Когда компания оплатила ему путевку или когда турагентство оказало услуги?

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отвечает:

Дата, когда работник получил доход, зависит от того, как оформить покупку и передачу путевки.

Компания вправе оплатить отдых своих работников. Стоимость путевки — натуральный доход работника (п. 2 ст. 211 НК). Не облагается НДФЛ цена путевки в оздоровительный санаторий (п. 9 ст. 217 НК). Вы приобрели для работника туристическую поездку. Значит, нужно исчислить НДФЛ.

Налог необходимо определить на дату, когда работник получил доход. Есть два варианта даты дохода в зависимости от того, как оформить покупку путевки для работника.

Первый вариант — провести обычную оплату путевки за работника. Тогда, по мнению Минфина, доход у сотрудника возникает на дату оплаты (письмо от 26.08.2013 № 03-04-06/34883). Ведь именно в этот день организация потратила деньги на нужды работника, а ему не пришлось платить самому.

Второй вариант — приобрести от имени организации путевку для сотрудника и затем передать ее своему работнику как подарок. В таком случае у сотрудника будет доход на дату, когда он получил подарок (письмо Минфина от 12.08.2014 № 03-04-06/40051).

Подпишите с сотрудником договор дарения и передайте путевку по акту. Документы подтвердят дату дохода и право работника платить налог меньше. Ведь подарки не облагают в пределах 4 тыс. руб. в течение года (п. 28 ст. 217 НК).

Если оформили договор дарения, 6-НДФЛ заполняйте так: по строке 100 запишите дату, когда передали работнику путевку. По строке 110 — дату ближайшей выплаты дохода, когда удержали налог. Удержать НДФЛ необходимо при ближайшей выплате дохода работнику. Не позже дня, следующего за выплатой, перечислите НДФЛ в бюджет.

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