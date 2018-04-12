Безопаснее работать с кассой, если получаете оплату от «физиков».

При расчетах электронными средствами платежа нужна ККТ. Минфин считает электронным любой платеж через поручение банку (письмо от 23.01.2018 № 03-01-15/3438).

Закон освобождает от ККТ расчеты, в которых электронные средства платежа не предъявляют между продавцом и покупателем (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Но только если рассчитываются между собой компании или предприниматели.

«Физик» самостоятельно оформляет платеж через банк. Он не предъявляет электронное средство платежа непосредственно продавцу. Но безопаснее учитывать мнение Минфина и выбивать чек, если получили деньги от «физика» (письмо от 12.10.2017 № 03-01-15/66780).

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