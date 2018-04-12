1812 апреля 2018

Применяем упрощенку. У нас несколько видов деятельности. Один из них дает право применять льготный тариф по взносам, если применяют упрощенку. В течение года вид деятельности не был основным. Но в IV квартале мы получили такие доходы от этой деятельности, что их доля за год составила 72,87 процента. Общий доход компании составил 38 млн руб. Мы подали годовой расчет по взносам по общей ставке 20 процентов. Это правильно?

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отвечает:

Вы вправе пересчитать взносы за весь год по пониженному тарифу.

Компании на упрощенке могут платить взносы в ПФР по тарифу 20 процентов, а в ФСС и ФОМС — 0 процентов. Но есть два условия.

Во-первых, основным видом экономической деятельности компании должен быть один из тех, которые перечислены в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК.

Все доходы по деятельности, которая дает право на пониженный тариф, должны составлять не меньше 70 процентов в общей сумме дохода за расчетный период (п. 6 ст. 427 НК).

В 2017 году нужно было считать долю только по выручке от льготного вида деятельности, а с 2018-го — по всем доходам, которые компания получает от этой деятельности (подп. «в» п. 76 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Второе условие, чтобы применять пониженный тариф по взносам, — соблюдать лимит по доходам. Для льготы доходы по упрощенке не должны превысить 79 млн руб. в течение года, когда применяют пониженный тариф.

Ваша компания выполнила все условия, чтобы применить пониженный тариф за 2017 год. Чтобы подтвердить это, компании оформляют приложение 6 к разделу 1 расчета по взносам.

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