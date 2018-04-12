Вы вправе пересчитать взносы за весь год по пониженному тарифу.

Компании на упрощенке могут платить взносы в ПФР по тарифу 20 процентов, а в ФСС и ФОМС — 0 процентов. Но есть два условия.

Во-первых, основным видом экономической деятельности компании должен быть один из тех, которые перечислены в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК.

Важная статья:

Компаниям разрешили пересчитать взносы по пониженным тарифам

Все доходы по деятельности, которая дает право на пониженный тариф, должны составлять не меньше 70 процентов в общей сумме дохода за расчетный период (п. 6 ст. 427 НК).

В 2017 году нужно было считать долю только по выручке от льготного вида деятельности, а с 2018-го — по всем доходам, которые компания получает от этой деятельности (подп. «в» п. 76 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ).

Второе условие, чтобы применять пониженный тариф по взносам, — соблюдать лимит по доходам. Для льготы доходы по упрощенке не должны превысить 79 млн руб. в течение года, когда применяют пониженный тариф.

Ваша компания выполнила все условия, чтобы применить пониженный тариф за 2017 год. Чтобы подтвердить это, компании оформляют приложение 6 к разделу 1 расчета по взносам.