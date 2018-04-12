Да, верно.

Компания не вправе применять спецрежим, если средняя численность работников превысит 100 человек [п. 2.3 ст. 346.26 НК].

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Чтобы соблюдать лимит, нужно учитывать тех, кого наняли по трудовому и гражданскому договору, потому что и тех и других, а также внешних совместителей включают в расчет средней численности работников [п. 75 Указаний, утв. приказом Росстата от 22.11.2017 № 772]. Если организация превысит лимит, то работать на спецрежиме она не вправе.