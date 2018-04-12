Считаем, что применять вмененку в этом случае небезопасно.

Даже если заявление не поступило в налоговую по вине оператора информационного обмена, инспекторы не узнают, что вы начали применять спецрежим. Из-за этого в конце квартала у налоговой могут быть претензии. Инспекторы посчитают, что вы не вправе применять спецрежим, и доначислят налоги по общей системе.

В письме инспекторам объясните, что представили заявление в электронном виде, но из-за сбоя у оператора документ не дошел. Приложите копию заявления, документы от оператора, которые подтверждают технические неполадки. Также приложите распечатку квитанции об отправке электронного документа.