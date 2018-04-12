1512 апреля 2018

В январе решили открыть новый розничный магазин на вмененке. Для этого заявление по форме ЕНВД-1 отправили в инспекцию по электронке. Но в программе был сбой, поэтому инспекторы заявление не получили и не поставили нас на учет как плательщиков единого налога. Вправе ли мы сейчас применять спецрежим?

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отвечает:

Считаем, что применять вмененку в этом случае небезопасно.

Даже если заявление не поступило в налоговую по вине оператора информационного обмена, инспекторы не узнают, что вы начали применять спецрежим. Из-за этого в конце квартала у налоговой могут быть претензии. Инспекторы посчитают, что вы не вправе применять спецрежим, и доначислят налоги по общей системе.

В письме инспекторам объясните, что представили заявление в электронном виде, но из-за сбоя у оператора документ не дошел. Приложите копию заявления, документы от оператора, которые подтверждают технические неполадки. Также приложите распечатку квитанции об отправке электронного документа.

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