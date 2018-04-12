1412 апреля 2018

Открыли магазин на вмененке. Он на территории той же налоговой, где состоит на учете наш головной офис. Какой код надо писать на титульном листе декларации: 310 — по месту ведения деятельности или 214 — по местонахождению компании?

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отвечает:

Напишите код 214.

Код 310 в декларации ставят компании, которые работают на вмененке не по местонахождению главного офиса, а на территории другой инспекции [письмо ФНС от 05.02.2014 № ГД-4-3/1895].

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