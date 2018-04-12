Открыли магазин на вмененке. Он на территории той же налоговой, где состоит на учете наш головной офис. Какой код надо писать на титульном листе декларации: 310 — по месту ведения деятельности или 214 — по местонахождению компании?
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.