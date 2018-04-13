Запросите у арендатора все документы, которые подтвердят утрату оборудования.

Вашей компании нужно подтвердить, что оборудование утрачено. Подойдут акт об утрате имущества, согласие арендатора возместить причиненный ущерб, объяснительная материально ответственного сотрудника, заявление в полицию и т. д.

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Стоимость утерянного пропуска можно взыскать с работника

Документы пригодятся не только для того, чтобы списать имущество. Сумма полученного возмещения не облагается НДС. Ведь компания не продает оборудование (письмо Минфина от 29.07.2013 № 03-07-11/30128). Если не будет документов, которые подтвердят, что компания утратила имущество, инспекторы не смогут исключить, что его продали (п. 10 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). Тогда контролеры могут доначислить НДС.

Сумму возмещенного ущерба включите во внереализационные доходы (подп. 3 п. 2 ст. 250 НК). Сумму дохода учтите в налоговой базе на дату, когда арендатор согласился возместить стоимость оборудования, которое он потерял. Например, когда стороны подписали соглашение о возмещении ущерба (подп. 4. п. 4 ст. 271 НК). При этом компания вправе списать в расходы остаточную стоимость оборудования (письмо Минфина от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717).

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