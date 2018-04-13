Агенты не вправе принимать к вычету НДС в следующие периоды.

По общему правилу компания вправе принять НДС к вычету в течение трех лет с даты выставления счета-фактуры. Но правило распространяется только на вычеты с товаров, работ или услуг (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).

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Чиновники запретили налоговым агентам переносить вычеты НДС

Налоговые агенты на общей системе, которые арендуют имущество у муниципальных властей, вправе принять НДС к вычету (п. 3 ст. 171 НК). Для этого требуется, чтобы компания учла услуги в бухучете и заплатила НДС в бюджет. У вас должен быть счет-фактура от контрагента за IV квартал 2017 года.

Переносить вычет на более поздние периоды нельзя (письма Минфина от 17.11.2016 № 03-07-08/67622, от 17.10.2017 № 03-07-11/67480). Чтобы получить вычет, уточните декларацию за IV квартал прошлого года. Заполните раздел 3 декларации. В строке 180 пропишите сумму НДС к вычету.

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