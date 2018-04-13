813 апреля 2018

Получили от инспекции уведомление о том, что требуется исправить в ЕГРЮЛ информацию об адресе. Контролеры посчитали, что адрес недостоверный. Достаточно ли будет написать письмо, что адрес верный, приложить договор аренды?

Тема:

отвечает:

Безопаснее представить и другие документы.

Инспекторы контролируют, чтобы в ЕГРЮЛ были правильные сведения. Если они заподозрят, что данные недостоверны, компании вышлют уведомление (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Ответить проверяющим надо в течение 30 календарных дней (п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). Если этого не сделать, то инспекторы внесут в госреестр пометку о недостоверных сведениях. Из-за этого возникнут проблемы со сдачей деклараций, банк может заблокировать счет, контрагенты — отказываться сотрудничать и т. д. Более того, если не исправить данные в течение шести месяцев, то компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.

Если в ЕГРЮЛ адрес верный, то направьте инспекторам пояснения. К ним стоит приложить гарантийное письмо собственника и копии документов:

  • договора аренды;
  • акта приемки-передачи;
  • свидетельства о собственности.

Инспекторы могут посчитать адрес недостоверным, если вы арендует помещение в офисном здании, а в ЕГРЮЛ записали только номер дома. В этом случае стоит детализировать сведения: запишите номер комнаты, этажа.

Так как вы будете менять сведения в госреестре, то подайте заявление по форме Р14001. Если адрес компания записала в уставе, то чтобы его изменить, надо подать заявление по форме Р13001 (утв. приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.