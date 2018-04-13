Безопаснее представить и другие документы.

Инспекторы контролируют, чтобы в ЕГРЮЛ были правильные сведения. Если они заподозрят, что данные недостоверны, компании вышлют уведомление (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Ответить проверяющим надо в течение 30 календарных дней (п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). Если этого не сделать, то инспекторы внесут в госреестр пометку о недостоверных сведениях. Из-за этого возникнут проблемы со сдачей деклараций, банк может заблокировать счет, контрагенты — отказываться сотрудничать и т. д. Более того, если не исправить данные в течение шести месяцев, то компанию могут исключить из ЕГРЮЛ.

Если в ЕГРЮЛ адрес верный, то направьте инспекторам пояснения. К ним стоит приложить гарантийное письмо собственника и копии документов:

договора аренды;

акта приемки-передачи;

свидетельства о собственности.

Инспекторы могут посчитать адрес недостоверным, если вы арендует помещение в офисном здании, а в ЕГРЮЛ записали только номер дома. В этом случае стоит детализировать сведения: запишите номер комнаты, этажа.

Так как вы будете менять сведения в госреестре, то подайте заявление по форме Р14001. Если адрес компания записала в уставе, то чтобы его изменить, надо подать заявление по форме Р13001 (утв. приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@).

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