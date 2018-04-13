Отразите в учете задолженность покупателя на сумму товара, который он приобрел.
Покупатель может забрать товар в кредит, если на это согласен продавец (абз. 2 п. 3 ст. 500 ГК).
«Физик» получает товар, который оплатил частично. На остаток стоимости магазин предоставляет ему кредит.
Выручку признают в сумме, которую получили при продаже, или в сумме дебиторской задолженности (п. 6 ПБУ 9/99).
В бухучете проведите реализацию в сумме полной стоимости товара.
- Важная статья:
- Как учесть кредит-ноту от поставщика
Одновременно отразите задолженность покупателя. Ее спишите, когда банк перечислит за своего заемщика остаток стоимости покупки.
Обязательства «физика» перед банком не относятся к учету компании. Нужно отразить только собственные расчеты с банком за услуги.
В день, когда получите перевод, отразите вознаграждение банку в счет прочих расходов. В бухучете сделайте такие проводки:
Дебет 62 Кредит 90
— отражена выручка от продажи товара;
Дебет 50 Кредит 62
— принята частичная оплата товара наличными от покупателя;
Дебет 51 Кредит 62
— отражено поступление денег в оплату за покупателя за минусом комиссии банка;
Дебет 91 Кредит 76
— начислено вознаграждение банку за услуги по предоставлению кредитов;
Дебет 76 Кредит 62
— списана задолженность покупателя на сумму комиссии, уплаченной банку.
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