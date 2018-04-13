Отразите в учете задолженность покупателя на сумму товара, который он приобрел.

Покупатель может забрать товар в кредит, если на это согласен продавец (абз. 2 п. 3 ст. 500 ГК).

«Физик» получает товар, который оплатил частично. На остаток стоимости магазин предоставляет ему кредит.

Выручку признают в сумме, которую получили при продаже, или в сумме дебиторской задолженности (п. 6 ПБУ 9/99).

В бухучете проведите реализацию в сумме полной стоимости товара.

Одновременно отразите задолженность покупателя. Ее спишите, когда банк перечислит за своего заемщика остаток стоимости покупки.

Обязательства «физика» перед банком не относятся к учету компании. Нужно отразить только собственные расчеты с банком за услуги.

В день, когда получите перевод, отразите вознаграждение банку в счет прочих расходов. В бухучете сделайте такие проводки:

Дебет 62 Кредит 90

— отражена выручка от продажи товара;

Дебет 50 Кредит 62

— принята частичная оплата товара наличными от покупателя;

Дебет 51 Кредит 62

— отражено поступление денег в оплату за покупателя за минусом комиссии банка;

Дебет 91 Кредит 76

— начислено вознаграждение банку за услуги по предоставлению кредитов;

Дебет 76 Кредит 62

— списана задолженность покупателя на сумму комиссии, уплаченной банку.

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