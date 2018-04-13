Да.

Предприниматели не обязаны вести бухучет. Но бизнесмену необходимо вести налоговый учет на основе первички [ст. 346.24 НК, приказ Минфина от 22.10.2012 № 135н].

Чтобы признать доходы, предпринимателю достаточно банковской выписки. Накладную по форме ТОРГ-12 он оформлять не обязан. Но если он продал вам товары, которые купил для перепродажи, то должен составить документ на отгрузку.

Иначе он не сможет признать расходы [п. 2 ст. 346.17 НК]. Кроме того, ваш поставщик не сможет доказать, что отгрузил вам товар под оплату. Объясните это контрагенту и попросите его оформить документы.

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