613 апреля 2018

Мы в январе прекратили деятельность на упрощенке, доходов от нее не получали. Когда они появятся, тоже неизвестно. Должны ли мы подать в инспекцию уведомление о прекращении деятельности?

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отвечает:

Да, такая обязанность прописана в кодексе. Компании подают в инспекцию уведомление, если прекращают деятельность на упрощенной системе.

Уведомление надо подать не позднее 15 рабочих дней со дня, как организация прекратила деятельность на упрощенной системе [п. 8 ст. 346.13 НК]. Не позднее 25-го числа следующего месяца после того, как прекратили деятельность, надо подать декларацию [п. 2 ст. 346.23 НК].

Компании подают уведомление, если у них больше нет деятельности на упрощенке, но они продолжают работать на других режимах. Когда компания прекращает всю деятельность, то есть закрывается и снимается с регистрации, сообщать о том, что больше не применяете упрощенку, не надо [письмо ФНС от 04.08.2014 № ГД-4-3/15196@].

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