Удерживать НДФЛ с зарплаты сотрудника не требуется.

Сотрудник с детьми имеет право на вычет. Так как у вашего работника два ребенка, то размер вычета равен 2800 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Когда вычет больше дохода, то база для НДФЛ равна нулю (п. 3 ст. 210 НК). А значит, налог удерживать не надо.

Остаток стандартных вычетов сотрудник может использовать, когда получит доход за следующий месяц, например зарплату. НДФЛ считают нарастающим итогом с начала года (п. 3 ст. 226 НК). Если сотрудник до конца года не получит доходов, то вычет предоставлять не нужно. На следующий год стандартные вычеты переносить нельзя (письма Минфина от 04.09.2017 № 03-04-06/56583, от 22.10.2014 № 03-04-06/53186).

Несмотря на то что компания не перечисляет НДФЛ с зарплаты сотрудника, она остается налоговым агентом. А значит, зарплату надо показать в 6-НДФЛ. В таком случае компания вправе заполнить только строки 100 и 130 раздела 2, в остальных строках поставить нули (письмо ФНС от 05.08.2016 № ГД-4-11/14373@).