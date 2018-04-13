1813 апреля 2018

Через суд взыскали долги с контрагента. Вместо денег он передал нам оборудование — насос стоимостью 40 тыс. руб. При передаче оформили ОС-1. Как нам учесть судебные расходы, которые должник не возмещает: списать сразу или включить в первоначальную стоимость основного средства?

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отвечает:

Вы вправе сразу списать судебные траты.

Компания получила основное средство по решению суда. В первоначальную стоимость такого актива надо включить все затраты на его приобретение (п. 8 ПБУ 6/01). Перечень затрат открытый.

Судебные издержки напрямую не связаны с получением насоса — в суд компания обращалась, чтобы взыскать долг, а не получить актив. А значит, такие траты можно списать сразу как внереализационные расходы (подп. 10 п. 1 ст. 265 НК).

Стоимость основного средства в налоговом учете вы вправе списать единовременно. В налоговом учете компания вправе не начислять амортизацию на имущество стоимостью менее 100 тыс. руб. (п. 1 ст. 256 НК).

В бухучете можно не начислять амортизацию — вы укладываетесь в лимит (п. 5 ПБУ 6/01). Но для этого такое правило надо предусмотреть в учетной политике.

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