Вы вправе сразу списать судебные траты.

Компания получила основное средство по решению суда. В первоначальную стоимость такого актива надо включить все затраты на его приобретение (п. 8 ПБУ 6/01). Перечень затрат открытый.

Судебные издержки напрямую не связаны с получением насоса — в суд компания обращалась, чтобы взыскать долг, а не получить актив. А значит, такие траты можно списать сразу как внереализационные расходы (подп. 10 п. 1 ст. 265 НК).

Стоимость основного средства в налоговом учете вы вправе списать единовременно. В налоговом учете компания вправе не начислять амортизацию на имущество стоимостью менее 100 тыс. руб. (п. 1 ст. 256 НК).

В бухучете можно не начислять амортизацию — вы укладываетесь в лимит (п. 5 ПБУ 6/01). Но для этого такое правило надо предусмотреть в учетной политике.