Проиндексируйте заработок сотрудника, чтобы рассчитать пособие и компенсацию при увольнении.

Работник вправе получить выходное пособие при увольнении в связи с сокращением штата (ст. 178 ТК). Также ему положена компенсация неиспользованного ежегодного отпуска (ст.127 ТК). Суммы выплат считают из среднего заработка.

Во всех случаях, когда компания рассчитывает средний заработок, она применит Положение об исчислении среднего заработка (утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Если в компании или подразделении работникам увеличили зарплату, то средний заработок им считают с учетом повышения (п. 16 Положения, утв. постановлением № 992).

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Из правил следует, что рост оплаты труда не повлияет на средний заработок только в случае, если повышение прошло до расчетного периода.

Средний заработок рассчитывают за период 12 месяцев перед тем, в котором нужно начислить выплаты.

Работник уволился в марте 2018 года. Средний заработок считайте за период с марта 2017-го по февраль 2018 года.

В компании повысили оплату труда в январе 2018 года, значит, выплаты до повышения нужно проиндексировать.

Зарплату повысили в расчетном периоде, но до месяца, когда работник уволится. Поэтому заработок индексируйте так.

Определите коэффициент индексации. Для этого разделите оклад после повышения на предыдущий.

На полученный коэффициент умножьте заработок сотрудника за месяцы с марта по декабрь 2017 года.

Посчитайте сумму выплат за расчетный период и определите средний заработок.

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