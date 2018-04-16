Вы вправе заявить НДС к вычету.

Покупатель вправе принять к вычету НДС, который уплатил в составе аванса продавцу. При этом в договоре должно быть условие о предоплате.

Налог можно принять к вычету только в периоде, когда компания перечислила предоплату за товар — на поздние сроки он не переносится.

Авансовый счет-фактуру покупатель получит через посредника. Агент перевыставит счет-фактуру. Когда покупатель получит документ, он сможет заявить налог к вычету. Также потребуется подтвердить, что продавец получил деньги, которые принадлежат именно покупателю, а не посреднику. Иначе вычеты могут снять (письмо Минфина от 08.07.2015 № 03-07-11/39397). Можно сверить с посредником сумму, которой он распоряжается, чтобы покупать для вас товары. А затем следите, на какую сумму посредник вам перевыставит авансовые счета-фактуры.

Авансовый счет-фактуру агента надо зарегистрировать в книге покупок. Код вида операции — 02. При этом в графе 11 запишите название организации-агента, а в графе 12 — его ИНН и КПП (подп. «о», «п» п. 6 приложения 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). После того как вы получите товар и отгрузочный счет-фактуру, авансовый НДС потребуется восстановить (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК, письмо Минфина от 20.05.2016 № 03-07-08/28995). При этом в книге продаж необходимо отразить реквизиты авансового счета-фактуры (п. 14 приложения 5 к постановлению № 1137).

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