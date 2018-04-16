Вы вправе зачесть плату за патент в счет НДФЛ.

Безвизовые иностранцы вправе работать в России на основании патента. Его стоимость в Петербурге с 1 января 2018 года увеличилась на 500 руб. и стала равна 3500 руб. (приказ Минэкономразвития от 30.10.2017 № 579, Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017 № 752–125). Патенты подорожали и в других регионах, например в Москве.

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Ваш сотрудник заплатил за январь 3 тыс. руб. То есть на 500 руб. меньше, чем мог бы. Это случилось из-за того, что работник оплачивал патент в 2017 году за месяцы сразу двух периодов: 2017 и 2018 года. ФНС считает, что в таком случае иностранец не должен был доплачивать за 2018 год (письмо ФНС от 22.01.2018 № ГД-4-11/926@).

Компания вправе зачесть сумму, которую уплатил сотрудник в 2017 году, в счет НДФЛ 2018 года. Это нам подтвердили налоговики Петербурга.

Компания уменьшает НДФЛ иностранца на патент на основании уведомления из инспекции (п. 6 ст. 227.1 НК). Его выдают раз в год. То есть, чтобы в 2018 году уменьшить налог на платеж, требуется снова подать заявление в инспекцию и получить такое уведомление (письмо ФНС от 22.03.2016 № БС-4-11/4792@).

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