4316 апреля 2018

Мы недавно открылись. Сотрудник с разрешения директора идет в отпуск. Как надо пронумеровать приказы на отпуск: в общей нумерации кадровых документов или отдельно?

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отвечает:

Вы вправе сами выбрать, как нумеровать документы.

Унифицированные формы кадровых документов необязательны. Компания вправе разработать собственные бланки. Такое же правило распространяется и на нумерацию документов — компания сама определяет, в каком порядке ставить номера на бумагах. При этом хронологию безопаснее соблюдать. Это нам подтвердили инспекторы по труду.

Большинство компаний нумеруют документы так, как это делает учетная программа, в которой создают кадровые документы. Единая нумерация удобна, если работников немного. Но обычно делят кадровые приказы минимум на две группы из-за разного срока хранения. Например, приказы о приеме, увольнении хранят 75 лет, а приказы об отпуске — только пять (ст. 19 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558).

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