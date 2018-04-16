Вы вправе сами выбрать, как нумеровать документы.

Унифицированные формы кадровых документов необязательны. Компания вправе разработать собственные бланки. Такое же правило распространяется и на нумерацию документов — компания сама определяет, в каком порядке ставить номера на бумагах. При этом хронологию безопаснее соблюдать. Это нам подтвердили инспекторы по труду.

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Опасные ловушки в обычном приказе на отпуск

Большинство компаний нумеруют документы так, как это делает учетная программа, в которой создают кадровые документы. Единая нумерация удобна, если работников немного. Но обычно делят кадровые приказы минимум на две группы из-за разного срока хранения. Например, приказы о приеме, увольнении хранят 75 лет, а приказы об отпуске — только пять (ст. 19 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558).