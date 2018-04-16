С материальной выгоды надо удерживать НДФЛ, даже если у сотрудника есть право на имущественный вычет.

Сотрудник вправе получить имущественный вычет у работодателя (п. 8 ст. 220 НК). В таком случае с зарплаты работника не удерживают НДФЛ. Для этого сотрудник в инспекции должен получить уведомление по форме (утв. приказом ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@).

На налоговый вычет компания вправе уменьшить доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов. С материальной выгоды налог удерживают по ставке 35 процентов, ведь сотрудник получал заем не на покупку жилья (п. 2 ст. 224 НК). Следовательно, с материальной выгоды надо удерживать НДФЛ, несмотря на то что у сотрудника есть право на имущественный вычет.