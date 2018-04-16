Есть два варианта, как вы вправе отразить покупку в учете.

По договору лизинга объект может учитывать на своем балансе как лизингодатель, так и лизингополучатель. По условиям договора вы поставите имущество на баланс по окончании выкупа. До тех пор учитывайте его на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (п. 8 Указаний, утв. приказом Минфина от 17.02.1997 № 15) в оценке по договору. То есть в сумме всех лизинговых платежей.

Платежи компания вправе каждый раз списывать на счета затрат. В учете при этом надо сделать проводку:

Дебет 20 Кредит 76

Компания списала в расходы лизинговые платежи

Важная статья:

Какие проводки делать по договору лизинга

На дату, когда компания становится собственником оборудования, она принимает его к учету по выкупной стоимости. В вашем случае стоимость меньше 40 тыс. руб. Значит, компания вправе учесть его в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01). Но это возможно, если такое правило записано в учетной политике. Тогда в бухучете делают запись:

Дебет 10 Кредит 76

Компания учла выкупную стоимость оборудования в составе материальных запасов

Компания спишет с забалансового счета лизинговое имущество, когда оно станет ее собственностью. И сразу отразит суммы, которые учитывала за балансом, на счете 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 02 «Износ основных средств» (п. 11 Указаний, утв. приказом № 15). По таким правилам в учете нужно сделать запись:

Дебет 01 Кредит 02

Компания учла стоимость лизинговых платежей

А по истечении срока полезного использования компания сделает обратную проводку:

Дебет 02 Кредит 01

Компания списала стоимость основного средства в сумме лизинговых платежей

Последние две проводки нужно использовать, если выкупная стоимость лизингового имущества больше 40 тыс. руб. и компания принимает его как основное средство. Но когда отражаете имущество в составе материальных запасов, можно их не применять.