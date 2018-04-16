Расчет зависит от объекта налогообложения на спецрежиме. По кодексу дополнительные страховые взносы предприниматели на любой упрощенке рассчитывают как 1 процент с разницы между общей суммой дохода и суммой в 300 тыс. руб. [подп. 3 п. 9 ст. 430 НК].

Но в суде коммерсанты с объектом «доходы минус расходы» доказывали, что они вправе уменьшать доходы сначала на расходы, а потом уже вычитать 300 тыс. руб. Такой порядок действует для предпринимателей на общем режиме [определение Верховного суда от 22.11.2017 № 303-КГ17-8359].

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ФНС подсказала новый способ сэкономить на взносах

Налоговики отметили, что можно и сейчас применять выводы Верховного суда в споре по Федеральному закону от 24.07.2009 № 212-ФЗ, так как база по взносам по НК определяется по тем же принципам (п. 14 Обзора, утв. ФНС 23.01.2018).

У предпринимателей на упрощенке с объектом «доходы» такой возможности нет — они не вправе уменьшать доходы на расходы, когда рассчитывают дополнительные взносы.