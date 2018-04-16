Нет, это не так. Предпринимателям, адвокатам, нотариусам спишут долги по взносам, которые ПФР начислил в максимальном размере. Правило касается как тех, кто потерял статус предпринимателя, прекратил заниматься частной практикой, так и тех кто продолжает работать [ст. 11 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ].

Безнадежными признают только недоимки, которые образовались за отчетные периоды до 1 января 2017 года. До этой даты действовал Закон № 212-ФЗ. По нему, если предприниматели не отчитались о доходах, они должны были заплатить взносы исходя из восьми МРОТ. Такую задолженность контролеры спишут. Долги по взносам, которые образовались за периоды после 2017 года, налоговики не будут прощать.