В данном случае договор фактически становится бессрочным.

Срочный договор прекращает действовать, когда основной сотрудник выходит на работу. Он не вышел, поэтому нет оснований расторгать срочный договор. Заключать новый бессрочный договор не нужно, ведь условие о срочности автоматически аннулировалось.

Важная статья:

Профстандарты: что сделать к 1 июля, чтобы избежать штрафов

Но об этом стоит письменно сообщить сотруднику. Если он планировал уволиться по окончании срочного договора, то ему требуется теперь написать заявление по собственному желанию.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>