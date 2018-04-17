2117 апреля 2018

Приняли сотрудницу на время отпуска по уходу основной работницы. Декретница уволилась, не выходя из отпуска. Означает ли это, что контракт стал бессрочным? Заканчивается срочный договор, когда декретница выходит на работу: срок договора мы установили «на время отсутствия Ф. И. О.».

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отвечает:

В данном случае договор фактически становится бессрочным.

Срочный договор прекращает действовать, когда основной сотрудник выходит на работу. Он не вышел, поэтому нет оснований расторгать срочный договор. Заключать новый бессрочный договор не нужно, ведь условие о срочности автоматически аннулировалось.

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Но об этом стоит письменно сообщить сотруднику. Если он планировал уволиться по окончании срочного договора, то ему требуется теперь написать заявление по собственному желанию.

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