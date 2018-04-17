3517 апреля 2018

Директор нашей компании — единственный ее учредитель. Мы с ним трудовой договор не заключали. Нарушаем ли мы трудовое законодательство?

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отвечает:

Директор — такой же сотрудник. Со всеми сотрудниками работодатель должен заключить трудовой договор. Но для директора — единственного учредителя Роструд сделал исключение.

Директора назначают учредители. Договор с ним подписывает председатель собрания участников, на котором собственники приняли решение о назначении на должность.

Когда директор — единственный учредитель, то трудовой договор он будет подписывать сам с собой. Так как двустороннего соглашения не будет, то договор можно вообще не заключать [письмо Роструда от 06.03.2013 № 177-6-1].

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