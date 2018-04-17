1917 апреля 2018

Сотрудник принес порванную трудовую книжку. Он склеил ее скотчем. Все записи видны и понятны, мы также сможем сделать запись о приеме. Сотрудник отказывается оформлять дубликат у бывшего работодателя. Вправе ли мы отказаться принимать работника?

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отвечает:

Нет, не вправе, ведь работник представил книжку. Но через пять дней после того, как он вышел на работу, нужно будет внести записи в его трудовую. Документ, который принес сотрудник, испорчен. Значит, нужно оформить дубликат. Объясните это работнику.

Попросите сотрудника написать заявление на дубликат книжки. В новый бланк перенесите все записи из рваной книжки [абз. 3 п. 33 Правил].

На первой странице нового бланка в верхнем левом углу напишите «Дубликат», а в старом — «Выдан дубликат», а также серию и номер новой трудовой [абз. 4 п. 1.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69]. Испорченную трудовую выдайте сотруднику под подпись в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

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