Нет, не вправе, ведь работник представил книжку. Но через пять дней после того, как он вышел на работу, нужно будет внести записи в его трудовую. Документ, который принес сотрудник, испорчен. Значит, нужно оформить дубликат. Объясните это работнику.

Важная статья:

Не хватило строчки в трудовой книжке

Попросите сотрудника написать заявление на дубликат книжки. В новый бланк перенесите все записи из рваной книжки [абз. 3 п. 33 Правил].

На первой странице нового бланка в верхнем левом углу напишите «Дубликат», а в старом — «Выдан дубликат», а также серию и номер новой трудовой [абз. 4 п. 1.2 Инструкции, утв. постановлением Минтруда от 10.10.2003 № 69]. Испорченную трудовую выдайте сотруднику под подпись в Книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.