У вас есть подтверждение того, что сотрудник получил трудовую для оформления пенсии. Поэтому ответственным за документ будет работник.

Чтобы избежать штрафов, в день увольнения напишите сотруднику письмо. Например: «В связи с тем, что на момент расторжения договора вы не возвратили трудовую, у работодателя нет возможности внести запись об увольнении».

Важная статья:

Об электронных трудовых книжках и ежегодной индексации зарплаты

Отправьте сотруднику письмом копию приказа об увольнении. Но если бывший работник захочет, он вправе прийти в организацию, чтобы вы заполнили трудовую книжку.