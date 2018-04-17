2717 апреля 2018

Сотрудник попросил выдать оригинал трудовой книжки, чтобы представить ее в ПФР для назначения пенсии. Трудовую он так и не вернул. После решил уволиться. Запись об увольнении мы не можем внести, ведь у нас нет документа. Что надо сделать, чтобы на проверке нас не оштрафовали? Сотрудник написал заявление и расписку. В ней обязался вернуть трудовую в течение трех дней, как заберет ее из фонда.

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отвечает:

У вас есть подтверждение того, что сотрудник получил трудовую для оформления пенсии. Поэтому ответственным за документ будет работник.

Чтобы избежать штрафов, в день увольнения напишите сотруднику письмо. Например: «В связи с тем, что на момент расторжения договора вы не возвратили трудовую, у работодателя нет возможности внести запись об увольнении».

Отправьте сотруднику письмом копию приказа об увольнении. Но если бывший работник захочет, он вправе прийти в организацию, чтобы вы заполнили трудовую книжку.

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