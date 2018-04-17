3417 апреля 2018

В одном из обособленных подразделений нашей компании есть иностранные работники, которые оплачивают патент. Они трудятся в местности, где предусмотрен районный коэффициент. Мы обязаны платить им повышенную зарплату так же, как россиянам? Или для иностранцев есть особые условия?

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отвечает:

Платите иностранцу так же, как российскому гражданину.

Для иностранных граждан и россиян действуют разные правила, по которым начисляют пособия или налоги. Например, временно пребывающему иностранцу не положено пособие по нетрудоспособности, если до болезни за него платили взносы меньше полугода (ч. 4.1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Но в правах на зарплату иностранцы не отличаются от россиян.

ТК не устанавливает особых правил оплаты труда иностранных работников (ч. 5 ст. 11 ТК).

Кодекс требует увеличивать зарплату на коэффициент сотрудникам на Крайнем Севере (ст. 315 ТК).

Северные гарантии и компенсации распространяются на всех работников без исключений — и на россиян, и на иностранцев (ст. 1 Закона от 19.02.1993 № 4520–1). Поэтому районный коэффициент нужно применять к заработку сотрудников независимо от их гражданства.

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