Вы вправе разработать собственную номенклатуру дел и подшивать документы в папки так, как вам удобно.

Компания обязана хранить документы, которые создает. При этом бумаги комплектуют в дела по правилам. Документы постоянного и временного хранения в одну папку подшивать нельзя (п. 3.5.3 Основных правил, утв. решением коллегии Росархива от 06.02.2002).

Бюллетени не нужно хранить постоянно. Листки нетрудоспособности сохраняют в течение пяти лет (ст. 898 Перечня, утв. приказом Минкультуры от 25.08.2010 № 558).

Документы о выдаче зарплаты компания тоже обязана хранить в течение пяти лет (ст. 412 Перечня). При этом на них не распространяется длительный срок хранения для документов по личному составу (ч. 4 ст. 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ). Но только если в компании ведут лицевые счета работников. Иначе организация будет хранить документы о выдаче зарплаты в течение 75 лет.

Срок хранения документов считают с 1 января года, следующего за тем, как их исполнили и подшили в дело. Поэтому обычно в папки собирают бумаги в пределах календарного года.

Для дел прописывают свой срок хранения по наибольшему из тех, что есть у документов в папке. После того как срок истек, дела уничтожают по акту (п. 2.4.5, 3.3.2 Основных правил). Выгодно складывать в папку документы с одинаковым сроком, чтобы не пришлось хранить бумаги дольше.

Больничный лист считается исполненным, когда на его основании начислили и выплатили пособие. Работодатель обязан это сделать в ближайший день для выплаты заработка (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если компания посчитает нужным, она вправе хранить бюллетени в одной папке вместе с документами на выдачу зарплаты.