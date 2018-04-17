Вы вправе зачесть региональную часть налога на прибыль в счет уплаты НДС.

На региональный бюджет приходится основная часть налога на прибыль. Компания вправе зачесть ее не только в счет недоимки, но и в счет предстоящих платежей по НДС или другим федеральным налогам.

За счет переплаты по одному налогу можно обеспечить уплату другого налога. Но только если они одного вида (п. 1 ст. 78 НК).

Компания платит налог на прибыль в два бюджета — в федеральный и бюджет региона. Но несмотря на это, налог на прибыль — федеральный, так же как НДС.

Право на зачет переплаты не зависит от того, в какой бюджет перечислили излишки (ст. 13 НК). С этим согласен Минфин (письмо от 26.04.2011 № 03-02-07/1–141).

Проведите сверку с налоговиками, чтобы уточнить сумму переплаты. Затем подайте заявление о зачете по форме (приложение 9 к приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@).

Отправить заявление можно по электронке, почтой, а также представить лично. Инспекторы получат его и в течение следующих 10 рабочих дней должны принять решение о зачете (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 78 НК). Дата решения будет днем уплаты налога, в счет которого зачли излишки (п. 2 ст. 45 НК).