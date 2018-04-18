Минпромторг ежегодно утверждает перечень дорогих автомобилей, налог за которые надо считать с повышающим коэффициентом. В перечне есть машины возрастом до трех лет, для которых Минпромторг определил стоимость от 3 млн до 5 млн руб. Этой категории соответствует коэффициент 1,1 (п. 2 ст. 362 НК). Машинам, которым от трех до пяти лет со стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., присвоили коэффициент 2. В первом случае налог надо умножить на коэффициент 1,1, а во втором — на 2. В итоге за старый автомобиль заплатите больше.

В перечне на 2018 год одна и та же модель машины может относиться сразу к двум стоимостным категориям. Раньше такого не было. Сейчас получается, что машинам одной и той же модели соответствуют разные стоимости и коэффициенты в зависимости от возраста. Чем машина старше, тем выше коэффициент и тем больше налог.

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Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в Минфин. Чиновники согласны, что платить больше денег за старую машину нелогично. Они сделали запрос коллегам из Минпромторга, чтобы уточнить, нет ли в перечне ошибок, но ответа пока не получили. Как только ситуация прояснится, мы сообщим об этом на страницах журнала.

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